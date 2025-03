Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz

Bernkastel-Kues (ots)

Am 17.03.2025 im Zeitraum von 14:35 Uhr bis 15:36 Uhr kam es auf dem Parkplatz des REWE in der Adolf-Kolpingstraße 1 in 54470 Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim vermutlichen Ein- oder Ausparken einen parkenden PKW seitlich beschädigt haben. Etwaige Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem/der Fahrzeugführer/in liegen bislang nicht vor.

Etwaige Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten oder Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 06531 9527-0 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

