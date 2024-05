Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, 6 beanstandete Fahrzeugführer

Bitburg (ots)

Am Freitagabend führte die Polizeiinspektion Bitburg wiederholt eine Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 01.00 Uhr wurden unter anderem an wechselnden Örtlichkeiten im Dienstgebiet kurzzeitige Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Verkehrskontrollen wurden insgesamt 6 Fahrzeugführer mit ihrem PKW festgestellt, denen die Weiterfahrt untersagt werden musste. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden, in Abhängigkeit der festgestellten Sachlage, ein Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren eingeleitet. 2 Fahrer standen laut der durchgeführten Vortests unter Betäubungsmitteleinfluss, einer dieser Fahrzeugführer hatte aufgrund vorangegangener Verstöße bereits keine Fahrberechtigung mehr. Bei dem zweiten dieser Fahrer wurde eine nicht erlaubte Menge an Cannabisprodukten sichergestellt. 3 Fahrzeugführer waren alkoholisiert, es wurden dabei Atemalkoholkonzentrationen zwischen 1,0 bis 2,0 Promille gemessen. Ein weiterer Fahrer führte seinen PKW, obwohl er keine Fahrberechtigung mehr in Deutschland hatte.

