POL-PDWIL: Brand in Wittlicher Schule

Giesdorf u. Ormont (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 12.10.2023, wurden der Polizeiinspektion Prüm zwei Einbrüche in Firmengebäude in Giesdorf und Ormont gemeldet. Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude im Nimsweg in Giesdorf wurde auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus angegangen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, den 11.10.2023, 23.30 bis Donnerstag, den 12.10.2023, 05.10 Uhr. Um 05.25 Uhr erfolgte sodann ein Einbruch in ein in der Waldstraße in ...

mehr