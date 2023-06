POL-PDWIL: Flächenbrand

Wittlich (ots) - Am Freitag, den 09.06.2023, wurde im Zeitraum zwischen 13:00 und 15:00 Uhr ein geparkter silberner Mercedes auf dem Kurfürstenplatz in Wittlich, vermutlich beim Be- oder Entladen eines weiteren Fahrzeugs, leicht auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Zeugenhinweise werden bei der Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr