Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht des versuchten räuberischen Ladendiebstahls - Zeugenaufruf

Wittlich (ots)

Am 15.10.2022, gg. 14.45 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in der Lidl-Filiale in der Kurfürstenstraße der Stadt Wittlich. Der Tatverdächtige wurde nach dem Erkennen des Diebstahls von einem Mitarbeiter vor dem Haupteingang des Marktes angesprochen. Als der Mitarbeiter die Polizei telefonisch verständigte, schlug der Tatverdächtige mit der Faust in Richtung des Kopfes des Mitarbeiters, der seinerseits dem Schlag jedoch ausweichen konnte. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Innenstadt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell