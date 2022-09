POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gerolstein (ots) - Wie der Polizeiwache Gerolstein am 27.09.2022 erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 02.09.2022 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Vermutlich durch einen Kunden des NORMA-Marktes in Gerolstein wurde mittels Einkaufswagen ein Fahrzeug beschädigt. Hinweise zur Tat oder den möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein ...

