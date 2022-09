POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Hetzerath (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 15.09.2022 bis Montag, 26.09.2022, wurden in einem Neubau in der Bahnhofstraße in Hetzerath ca. 200 Meter neu verlegte Kupferkabel abgeschnitten und entwendet. Der Abtransport dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Jennifer Kilvanja, PK´in Schloßstraße 28 54516 Wittlich ...

