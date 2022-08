Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht am Gemündener Maar

Daun (ots)

Am 11.08.2022 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Unfallverursacher aus dem benachbarten Saarland den Parkplatz am Gemündener Maar in Daun.

Hier stieß er beim Rangieren gegen einen geparkten PKW und beschädigten diesen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Aufgrund guter Zeugenhinweise gelang es den Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun in Zusammenarbeit mit den saarländischen Polizeibeamten den Unfallverursacher zu ermitteln.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

