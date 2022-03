Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Pkw

Prüm (ots)

Am Sonntag den 27.02.2022, bemerkte der Fahrer eines VW Caddy, dass sein Handy,sowie drei auf ihn ausgestellte Covid-19 Impfnachweise aus seinem Firmenfahrzeug gestohlen worden waren. Dies erfolgte wohl über die Beifahrertür. Das Fahrzeug war an diesem Tag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, im Achterweg, Hausnummer 23, in 54595 Prüm abgestellt. Dies ist auch der mutmaßliche Tatzeitraum. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

