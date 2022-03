Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Arbach (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun am 01.03.2022 mitgeteilt wurde, wurden am 25.02.2022 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr durch einen bisher unbekannten Täter etwa 40 Eternitplatten im Bereich der Gemeindestraße "Auf der Höhe" in Arbach abgeladen und dort illegal entsorgt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell