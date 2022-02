Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei, fast zeitgleiche Verkehrsunfälle mit verletzten Personen im Grünewald

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 24.02.2022 ereigneten sich in der Zeit von 14:05 bis 14:25 Uhr unabhängig von einander, zwei Verkehrsunfälle mit verletzen Personen auf der L52, Grünewald. Zunächst stürzte der Fahrer eines Leichtkraftrades infolge zu hoher Geschwindigkeit auf dem Weg in Richtung Wittlich in einer Linkskurve und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Ca. 15 Minuten später ereignete sich 200 Meter entfernt ein weiterer, schwerer Unfall. Der Fahrer eines BMW kam ebenfalls in Folge zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Wittlich befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Wittlich verbracht. Im Einsatz befanden sich neben der Feuerwehr, das DRK mit Notarzt sowie der AirRescue-Helikopter aus Luxemburg und die Polizei Wittlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell