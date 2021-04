Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer übersieht geparkten Gabelstapler und verletzt sich schwer - Erkrath - 2104079

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (20. April 2021) ist es gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Heinrich-Hertz-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus gekommen. Dabei verletzte sich ein 79-jähriger Radfahrer schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war geschehen:

Der 79-jährige Erkrather war mit seinem Rad auf der Heinrich-Hertz-Straße in Fahrtrichtung Max-Planck-Straße unterwegs. Auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 24b waren bereits Polizeibeamte vor Ort, um einen anderen Verkehrsunfall aufzunehmen. Dort war zu dem Zeitpunkt ein Gabelstapler abgestellt, dessen Gabelzinken leicht auf die Fahrbahn ragten. Augenscheinlich durch den Polizeieinsatz abgelenkt, fuhr der 79-jährige Radfahrer Schlangenlinien und stieß gegen eine Gabelzinke des Staplers. Hierbei verletzte er sich schwer.

Die vor Ort befindlichen Polizisten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 79-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb.

