Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen Ort: 56767 Mosbruch, L 101 zwischen Mosbruch und Kelberg Zeit: 16.05.2020, 23:25 Uhr

Bild-Infos

Download

Daun (ots)

Ein 22-Jähriger Mann aus dem Vulkaneifelkreis befuhr mit seinem Pkw, in dem sich noch drei weitere Insassen befanden, die L 101 von Mosbruch in Richtung Kelberg. In einer scharfen Rechtskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und blieb unterhalb der Böschung im Wald stehen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist als Unfallursache von nicht angepasster Geschwindigkeit auszugehen. Dabei lösten Fahrer- und Beifahrerairbag aus. Alle 4 Insassen wurden leicht verletzt und zur Erstbehandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell