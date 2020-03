Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an mehreren PKW

Wittlich (ots)

Vom 09.02.2020 auf den 10.02.2020 kam es im Ortsteil Niederprüm bei der dortigen Pizzeria zu einer Sachbeschädigung an einem weißen PKW VW Up. Bisher unbekannte Täter platzierten unter einem Reifen des Fahrzeuges eine Schraube, sodass diese sich bei Bewegung automatisch in den Reifen bohrte und diesen beschädigte. Der Schaden wurde erst am Folgetag festgestellt. Am 11.02.2020 und am 19.02.2020 kam es erneut zu gleichgelagerten Sachverhalten an derselben Örtlichkeit. Am 11.02.2020 wurden gleich unter mehreren Fahrzeugen Schrauben positioniert, welche von einer aufmerksamen Zeugin vor Fahrtantritt bemerkt und entfernt wurden. Es kam zu keinem Schadenseintritt. Am 19.02.2020 wurde erneut unter einem weißen PKW VW Up eine Schraube platziert, welche ebenfalls frühzeitig bemerkt und entfernt wurde. Personen, die Zeugen der Vorfälle wurden oder verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per eMail unter der Adresse pipruem.@polizei.rlp.de zu melden. Weiterhin rät die Polizei, aus Gründen der Verkehrssicherheit, vor Fahrtantritt das genutzte Fahrzeug auf etwaige Veränderungen zu überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell