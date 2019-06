Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auf der Flucht gesehen

Geld stahl ein Unbekannter am frühen Dienstag aus einem Geislinger Lokal.

Ulm (ots)

Gegen 3.30 Uhr hatte eine Zeugin einen Mann bemerkt. Der kletterte über eine Leiter aus einem Haus in der Stuttgarter Straße. Die Zeugin verständigte sofort die Polizei. Derweil flüchtete der Unbekannte. Wie sich herausstellte, hatte er kurz zuvor offenbar das Gebäude aufgebrochen. Er trennte das Gitter vor einem Fenster ab. Dann schlug er die Scheibe ein. So gelangte der Einbrecher ins Haus. Hier öffnete er gewaltsam die Spielautomaten. Mit dem Geld daraus flüchtete er wieder. Die Geislinger Polizei (Tel. 07331/93270) ermittelt jetzt und sucht den etwa 1,80 Meter großen Mann. Der trug einen roten Pullover und war offenbar maskiert. Er flüchtete in Richtung Wölkstraße.

Die Polizei gibt viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wer sich informieren will, kann das in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.k-einbruch.de tun. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren anschaulich, auch direkt am Haus. Termine können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 vereinbart werden.

+++++++++++ 1087718

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

