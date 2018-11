POL-PDWIL: illegaler Umgang mit Abfällen

Greimerath (ots) -

Greimerath - illegaler Umgang mit Abfällen

Am 28.11.2018 wurde im Bereich der Ortslage von Greimerath in einem Gebüsch in der Nähe eines dortigen Firmengeländes ein abgestellter 20-Liter Kanister, gefüllt mit Diesel aufgefunden.

Es muss nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Täter diesen dort abstellte, um diesen illegal zu entsorgen.

Durch die Polizeiinspektion Wittlich wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die zuständigen Behörden mit der Entsorgung beauftragt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

