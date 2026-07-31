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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Waldstücke in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Lambrecht (ots)

Am Donnerstag (30.07.2026), zwischen 18:30 und 19:30 Uhr, entzündeten bislang unbekannte Täter die Vegetation an mehreren Stellen entlang eines Waldweges, parallel zur L499, zwischen Breitenstein und Lambrecht. Die Brandstellen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor sich das Feuer ausbreitete. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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