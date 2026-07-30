Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Vermissten

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Ludwigshafen (ots)

Seit Donnerstag, 23.07.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen und wurde dort letztmalig gesehen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

schwarz gefärbte Haare, rotes Bandeau Top, lange schwarze Hose, lange schwarze Weste/ Jacke, schwarze Hello Kitty Schuhe, Tattoo linke Hand (zuletzt selbst tätowierter Smiley auf dem Mittelfinger) sowie weitere Tattoos an Armen und Beinen mit unbekannter Position. (Hello Kitty Tattoo, eine Tablette und ein Kreuz)

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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