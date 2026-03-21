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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: alkoholisierter Fahrradfahrer nach Sturz leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (20.03.2026) befuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn der Saarlandstraße entgegen der Fahrtrichtung. Als der 42-Jährige bemerkte, dass ihm Autofahrer entgegenkommen, wollte er nach links auf den Gehweg ausweichen und stürzte hierbei zu Boden. Durch den Sturz zog der Radfahrer sich leichte Verletzungen zu, sodass er noch an der Unfallstelle durch Rettungskräfte erstversorgt wurde. Auch sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizeikräfte deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,38 Promille. Ein verständigter Arzt entnahm ihm bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe. Das Fahrrad stellten die Polizeikräfte bis zur Nüchternheit des Fahrers sicher. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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