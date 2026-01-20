PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Balkon

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (19.01.2026, 14:25 Uhr) brannte eine Matratze auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße. Das Feuer verursachte einen Sachschaden von rund 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Kind die Matratze in Brand gesetzt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

