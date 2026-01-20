POL-PPRP: Brand auf Balkon
Ludwigshafen (ots)
Am Montagnachmittag (19.01.2026, 14:25 Uhr) brannte eine Matratze auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße. Das Feuer verursachte einen Sachschaden von rund 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Kind die Matratze in Brand gesetzt haben.
