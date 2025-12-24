PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung mit drei flüchtigen Tätern - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, gegen 23 Uhr, kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in einer Lokalität in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Hierbei verhielt sich eine Gruppe aus Besuchern der Lokalität im dortigen Innenhof derart laut, dass es zu Störungen der Anwohner kam. Ein Anwohner geriet mit der Gruppe zunächst in ein verbales Wortgefecht, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen dessen schlugen und traten die drei bislang unbekannte Täter auf den Anwohner ein und flüchteten anschließend. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die noch offene Rechnung der Lokalität wurde nicht beglichen.

Etwaige diesbezügliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 15:44

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung von 19.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6183233 . Die am 17.12.2025 als vermisst gemeldete 14-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:19

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (22.12.2025), gegen 23:05 Uhr, fuhr ein Smart auf der Christoph-Köwerath-Straße in Richtung Heinz-Schifferdecker-Straße als er, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr, einen am rechten Straßenrand abgestellten grauen Ford Kuga streifte. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern. Der Unfall wurde durch ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:50

    POL-PPRP: Handel mit Betäubungsmitteln - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Montag (22.12.2025), gegen 14 Uhr, beobachteten Polizeikräfte einen 21-Jährigen beim mutmaßlichen Handel mit Kokain. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren