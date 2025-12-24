Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung mit drei flüchtigen Tätern - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, gegen 23 Uhr, kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in einer Lokalität in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Hierbei verhielt sich eine Gruppe aus Besuchern der Lokalität im dortigen Innenhof derart laut, dass es zu Störungen der Anwohner kam. Ein Anwohner geriet mit der Gruppe zunächst in ein verbales Wortgefecht, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen dessen schlugen und traten die drei bislang unbekannte Täter auf den Anwohner ein und flüchteten anschließend. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die noch offene Rechnung der Lokalität wurde nicht beglichen.

Etwaige diesbezügliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

