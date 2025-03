Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffällige Fahrweise - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Autorfahrer fuhr am Samstag (15.03.2025), zwischen 9:34 Uhr und 10:07 Uhr, zunächst in Schlangenlinien entgegen der Einbahnstraße in die Kepplerstraße und im Laufe seiner Fahrt über eine rote Ampel im Bereich der Sternstraße. Anschließend sei er durch die Karl-Müller-Straße nach rechts auf die Brunckstraße abgebogen und in Richtung Innenstadt gefahren. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen Peugeot. Der Fahrer war circa 30 Jahre alt und 1,80 m groß. Er trug eine dunkle Basecap, einen hellen Jogginganzug und hatte blaue Augen. Wer hat den Fahrer mit seiner auffälligeren Fahrweise beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

