Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 1-Jähriger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

In der Mannheimer Straße kam es am Mittwochvormittag (22.05.2024, gegen 11:30 Uhr) zu einem Unfall, als ein 62-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel den neben ihm fahrenden Linienbus übersah. Es kam zur Kollision, wodurch Seitenscheiben des Busses zerbrachen. Hierdurch wurde ein 1-jähriger Junge leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.

