POL-PPRP: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am 11.10.23 gegen 18:25 Uhr eine Wohnungstür in der Rheingönheimer Straße aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. An der gleichen Anschrift brachen die Täter zudem einen Briefkasten auf. Ob etwas entwendet, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich etwa 500 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe:

- Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatörtlichkeit gesehen und kann möglicherweise sogar Kennzeichen der Fahrzeuge mitteilen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

