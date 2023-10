Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am 12.10.23 kam es gegen 18:20 Uhr in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn. Ein 52-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen in die Karolina-Burger-Straße eine neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Zwei Fahrgäste der Straßenbahn erlitten infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 3700 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell