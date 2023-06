POL-PPRP: Ungeklärter Todesfall - 1. Nachtrag

Ludwigshafen (ots) - In der Saarlandstraße wurde am 29.06.2023, gegen 19:20 Uhr, die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos durch kleine Steine beschädigt. Unmittelbar nach den Einschlägen sah ein Zeuge zwei Jugendliche im Alter von 13-14 Jahre in ein Gebüsch rennen. Ob es hierbei einen Zusammenhang geben und die Jugendlichen die Steine geworfen haben könnten, wird derzeit ermittelt. Wir bitten Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche ...

mehr