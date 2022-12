POL-PPRP: Katalysatordiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht vom 19.12.2022 auf den 20.12.2022 in ein Bekleidungsgeschäft in der Schillerstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel ...

