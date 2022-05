Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Baucontainer

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (24. Mai 2022) in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Industriestraße eingedrungen. Sie knackten mehrere Schlösser, um in den als Lager genutzten Container zu gelangen. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und Maschinen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

