Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte gelangten in dem Zeitraum vom 25.11.2022 bis 28.11.2022 auf das Gelände eines Kleingartenvereins in der Speyerer Straße und brachen dort insgesamt 14 Gartenhäuschen auf. Aus den Parzellen wurden Gasflaschen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 6000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

