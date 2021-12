Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am 25.12.2021 kam es gegen 17:55 Uhr in der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren die zwei beteiligten Fahrzeuge hintereinander die Bgm.-Grünzweig-Straße in Richtung Industriestraße. Auf Höhe des Lagerplatzweges sei es dann aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision gekommen. Bei dem Zusammenstoß wurde das vordere Fahrzeug über die linke Fahrbahn auf den Gehweg geschleudert, wodurch auch ein geparkter PKW beschädigt wurde. Das andere beteiligte Fahrzeug kam beim Zusammenstoß von rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Anhänger. Der Teilabschnitt der Bgm.-Grünzweig-Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war auf Grund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Beide Fahrer, sowie ein Beifahrer wurden verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand eine Sachschaden von ca. 8.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222, zu wenden.

