POL-MK: Hausdurchsuchungen nach Raub und Körperverletzungen/ Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Lüdenscheid (ots)

Nach mehreren Körperverletzungen und einem Raubdelikt hat die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige ermittelt: Zwei 15- und 16-Jährige stehen unter dringendem Tatverdacht, am Montag, Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche mehrere andere Jugendliche geschlagen, getreten, beleidigt und beraubt zu haben. Tatorte waren das Gelände der Gesamtschule am Eulenweg, der Bike-Park Am Weiten Blick und ein Waldgebiet am Wehberg. Bei den Taten wurden andere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Uhr Jahren verletzt. Der Polizei liegt ein Video vor, das zeigt, wie die Opfer aus einer mehrköpfigen Gruppe von einzelnen Tatverdächtigen angegriffen werden. Andere Gruppenmitglieder eifern ihnen nach und beginnen ebenfalls, auf die Opfer einzuschlagen und einzutreten.

Aufgrund der Schwere der Taten durchsuchten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen auf Anordnung des Amtsgerichtes die Wohnungen zweier deutscher Jugendlicher. Die 15- und 16-Jährigen wurden zur Vernehmung mitgenommen und anschließend wieder ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ihre Handys wurden sichergestellt. Bisher sind acht Geschädigte bekannt. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich auf der Wache zu melden.

Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass sich Jugendliche, die sich bei der Tatausführung in solchen Gruppen aufhalten, strafbar machen könnten und gegebenenfalls mit Maßnahmen rechnen müssen. Videoaufnahmen der Taten wurden online in soziale Netzwerke gestellt. Auch das stellt eine strafbare Handlung dar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (cris)

Unbekannte versuchten zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag, in ein Gartenhaus am Buschhauser Weg einzubrechen. (cris)

