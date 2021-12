Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 13.12.2021, gegen 12:30 Uhr, war ein 79-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße einkaufen. Als er seinen Einkaufswagen zurückbrachte, vergaß er seine Tasche darin. Kurz nachdem er dies bemerkt hatte, ging er zurück und musste feststellen, dass seine Tasche bereits gestohlen worden war. In der Tasche war sein Geldbeutel, in dem sich unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld befanden.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

