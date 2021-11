Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen und Geld abgehoben

Ludwigshafen (ots)

Am 08.11.2021, gegen 15:50 Uhr, kaufte eine 37-Jährige in einem Kiosk in der Ludwigstraße Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße ein. Ihre Handtasche hing am Griff des Kinderwagens. An der Kasse stellte sie den Kinderwagen hinter sich ab und wendete sich dem Verkäufer hinter dem Tresen zu. Während sie bezahlte, griff ein hinter ihr stehender Mann in ihre Handtasche und stahl ihren Geldbeutel. Kurze Zeit später stellte sie per Online-Banking fest, dass mit ihrer Bankkarte zwei Abhebungen von insgesamt knapp tausend Euro an unterschiedlichen Banken in der Nähe des Kiosks vorgenommen wurden. Daraufhin ließ sie ihr Konto sofort sperren.

Die Polizei rät, Wertsachen immer am Körper zu tragen und nie unbeaufsichtigt zu lassen.

