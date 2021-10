Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mitte - Mit Kleinkraftrad vor der Polizei geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 17.10.21, sollte gegen 00:00h in der Heinigstraße in Ludwigshafen ein Kleinkraftrad kontrolliert werden, da der Sozius keinen Helm trug. Stattdessen gab der Fahrer Gas und versuchte über den Gehweg zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Roller eingeholt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf den Fahrer kommen nun Strafverfahren zu, da er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und der Roller nicht versichert war. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

