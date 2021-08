Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Familienstreit eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag den 31.08.2021, um 16:43 Uhr, kam es in Ludwigshafen Oggersheim zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Anlass war ein Familienstreit bei dem der geschädigte 37-Jährige Mitteiler aus Ludwigshafen von seiner alkoholisierten 70 Jahre alten Mutter aus Ludwigshafen mit einem Wasserfilter auf den Kopf geschlagen wurde. Der Sohn wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo die Platzwunde entsprechend versorgt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell