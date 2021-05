Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 9.000 Euro Schaden bei Unfall

Ludwigshafen (ots)

In der Mundenheimer Straße kam es am 11.05.2021 gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Autofahrerin war beim Abbiegen mit dem Fahrzeug eines 34-jährigen PKW-Fahrers kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Auto außerdem auf das parkende Auto eines 49-Jährigen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro.

