Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei illegaler Fahrstunde erwischt

Ludwigshafen (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntag (02.05.2021), gegen 20 Uhr, mit, dass ein Audi in unsichere Fahrweise auf der Wredestraße fahren würde. Die Polizei ging dem Hinweis nach und kontrollierte den PKW. Am Steuer saß eine 22-jährige Heidelbergerin. Neben ihr die 26-jährige Halterin des PKW. Leider nimmt die 22-Jährige derzeit noch Fahrstunden und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass die private Fahrstunde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Folge hat. Darüber hinaus erhält die 26-Jährige eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Über die illegale Fahrstunde wird auch die zuständige Führerscheinstelle informiert.

