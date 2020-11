Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Freitag gegen 01:00 Uhr nachts stürzte ein 43-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Jaegerstraße. Der E-Scooterfahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Fahrer auch eine Blutprobe entnommen.

Auch E-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes, weshalb die gleichen Promillegrenzen wie im Auto oder auf dem Motorrad gelten. Wird ein Wert von mehr als 0,5 Promille gemessen, bewegt man sich mindestens im Bereich der Ordnungswidrigkeit. Kommen keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen hinzu, kann ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot drohen.

Bei einem Wert über 1,1 Promille oder mit entsprechenden Ausfallerscheinungen auffällt, macht man sich der Trunkenheit im Verkehr strafbar, was in aller Regel die Entziehung der Fahrerlaubnis und ein längerfristiges Fahrverbot nach sich zieht.

Daher rät die Polizei dazu, nach dem Genuss von Alkohol auch auf das Führen von E-Scootern zu verzichten!

