Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Holzkreuz angezündet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 04.05.2020, gegen 20:00 Uhr und dem 05.05.2020, gegen 07:00 Uhr, zündeten unbekannte Täter ein etwa drei Meter hohes Holzkreuz an, das frei zugänglich im Innenhof des Pfarrgemeindehauses der Katholischen Kirchengemeinde Edith Stein im Londoner Ring stand. Dadurch wurde der Hauptstamm des Kreuzes angesengt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Wer etwas in der Nacht von Montag auf Dienstag im Londoner Ring und der Umgebung beobachtet hat und Hinweise zum Tathergang und den Tätern machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



