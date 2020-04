POL-PPRP: Unfall mit Leichtverletzten

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Samstag, den 11.04.2020 kam es gegen 16:40 Uhr an der Kreuzung Mundenheimer Straße und Wittelsbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Ludwigshafenerin befuhr mit ihrem PKW die Wittelsbachstraße von der Parkinsel kommend und wollte nach links in die Mundenheimer Straße einbiegen. Hierbei missachtetet sie die Vorrang eines geradesausfahrenden, entgegenkommenden 29-jährigen PKW-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde die 21-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Der PKW der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

