Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Ludwigshafen (ots)

Gleich zwei junge Männer wurde am Sonntag, 01.12.2019, kontrolliert, weil ihre E-Scooter keine Versicherungskennzeichen hatten. Es handelt sich dabei um einen 38-Jähriger, der gegen 14:40 Uhr in der Roonstraße sowie um einen 30-Jährigen, der gegen 18:15 Uhr in der Bismarckstraße kontrolliert wurde. Während der Verkehrskontrollen ergaben sich Hinweise, dass beide unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die E-Scooter wurde sichergestellt.

