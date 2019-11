Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Firmenräume

Ludwigshafen (ots)

In die Räume einer Firme in der Saarlandstraße brachen Unbekannte in der Nacht von Samstag, 09.11., auf Sonntag, 10.11.2019, ein und durchwühlen alle Räume. Entwendet wurde hier ein Mobiltelefon. Im Zeitraum 02.11. bis 10.11.2019, 11.30 Uhr, brachen Unbekannte in Firmenräume in der Mundenheimer Straße ein. Alle Räume wurden betreten, Schränke und Schubladen durchwühlt. Hier entwendeten die Täter einen Tresor und zahlreiche Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mundenheimer Straße / Saarlandstraße bemerkt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen .

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell