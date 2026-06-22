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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erst zu laut, dann ohne Führerschein

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Nachdem am 21.06.2026 zunächst eine Ruhestörung in Zusammenhang mit einer Feier in Bobenheim-Roxheim gemeldet wurde, entfernte sich einer der Verursacher samt PKW von der Feier in Richtung Worms. Im Bereich der Wormser Landstraße konnte der 44-jährige Fahrer schließlich kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der alkoholisierte Beifahrer zeigte sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und wurde zunehmend aufbrausend. Nachdem er den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete wurde er in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PHK Tim Seitz
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3205
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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