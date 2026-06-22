Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 20.06.2026, 13:00 Uhr bis Sonntag, den 21.06.2026, 10:30 Uhr parkte eine 21-jährige Frau ihr Motorrad der Marke Kawasaki ordnungsgemäß in einer gekennzeichneten Parkfläche am Fahrbahnrand in der Fritz-Ober-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich bei beim Einparken gegen das Motorrad, wodurch dieses umfiel und beschädigt wurde. Durch Unbekannte, möglicherweise der Unfallverursacher, wurde das Motorrad wieder aufgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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