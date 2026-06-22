Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handtasche geraubt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (18.06.2026) gegen 18.30 Uhr wurde einer 31-jährigen Frau nach ersten Erkenntnissen in der Straße Wallgraben die Handtasche geraubt. Die Detmolderin war zu Fuß unterwegs und kam aus Richtung Bachstraße. Auf Höhe einer Gastronomie am Wallgraben soll sie unvermittelt von hinten einen Schlag in den Nacken erhalten haben, so dass sie stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Bei dem Angriff wurde die Handtasche der 31-Jährigen entwendet. Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen konnte die Frau nicht machen. Daher sucht das Kriminalkommissariat 2 Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell