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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Speyer (ots)

Durch unabhängige Zeugen wurde eine 39-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie zunächst in der Remlingstraße mit ihrem silber-grauen PKW verkehrsbedingt anhielt und beim anschließenden Losfahren scherte sie zu weit nach links aus und kollidierte mit einem Ordnungsgemäß geparkten roten PKW. Anschließend setzte sie die Fahrt für einige Meter fort, wobei andere Verkehrsteilnehmer bereits durch Hupen versuchten die Frau auf den Unfall aufmerksam zu machen. Die 39-Jährige hielt schließlich einige Häuser weiter an und ging zunächst zu Fuß zurück zur Unfallstelle um anschließend, ohne weitere Handlungen, in einer Wohnung eines angrenzenden Hauses zu gehen. In der Wohnung wurde die Frau schließlich von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen. Diese nahmen bei der Frau Atemalkoholgeruch wahr und führten mit ihr einen Atemalkoholtest durch, dieser ergab einen Wert von 2,13 Promille. Schlussendlich wurde die Frau für eine Blutprobe auf die Dienststelle verbracht und ihr Führerschein beschlagnahmt. An dem roten PKW entstand ein Schaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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