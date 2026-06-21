POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt
Speyer (ots)
In der heutigen Nacht, gegen 00:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Franz-Kirrmeier-Straße. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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