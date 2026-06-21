Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 60-jähriger Opfer eines Trickdiebstahls in der Diakonissenstraße. Der Geschädigte wurde von der Beifahrerin eines grauen Kombi angesprochen und nach einer Wegbeschreibung gefragt. Zum Dank wollte die Frau dem Geschädigten eine Halskette anlegen, welcher sich dafür ins Fahrzeug herunterbeugte. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner eigenen Goldkette im dreistelligen Gesamtwert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Trickdiebstahl, dem unbekannten Fahrzeug (grauer Kombi) oder den Fahrzeuginsassen machen können, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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