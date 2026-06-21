POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl durch Ortung aufgeklärt
Speyer (ots)
Am Freitagabend bemerkte die 78-jährige Geschädigte, dass ihr E-Bike aus der Hetzelstraße entwendet worden war. Mithilfe eines verbauten Ortungsgerätes konnte das E-Bike in Karlsruhe lokalisiert werden. Die Polizei Karlsruhe konnte das E-Bike vor einer Spielhalle mit dem Tatverdächtigen feststellen. Das E-Bike wird dem Geschädigten im Nachgang übergeben. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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