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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl durch Ortung aufgeklärt

Speyer (ots)

Am Freitagabend bemerkte die 78-jährige Geschädigte, dass ihr E-Bike aus der Hetzelstraße entwendet worden war. Mithilfe eines verbauten Ortungsgerätes konnte das E-Bike in Karlsruhe lokalisiert werden. Die Polizei Karlsruhe konnte das E-Bike vor einer Spielhalle mit dem Tatverdächtigen feststellen. Das E-Bike wird dem Geschädigten im Nachgang übergeben. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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