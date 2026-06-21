POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl durch Ortung aufgeklärt

Speyer (ots) - Am Freitagnachmittag wurde ein 60-jähriger Opfer eines Trickdiebstahls in der Diakonissenstraße. Der Geschädigte wurde von der Beifahrerin eines grauen Kombi angesprochen und nach einer Wegbeschreibung gefragt. Zum Dank wollte die Frau dem Geschädigten eine Halskette anlegen, welcher sich dafür ins Fahrzeug herunterbeugte. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner eigenen Goldkette im ...

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