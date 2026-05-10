Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Speyer (ots)

Am späten Samstagabend (09.05.2026), gegen 22:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz am Königsplatz in Speyer eine Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrerin beschädigte beim Umfahren einer Parkreihe in zu engen Linksbogen den geparkten Pkw, welcher ordnungsgemäß in der äußersten Parkbucht der Parkreihe parkte. Die Unfallverursacherin streifte mit der vorderen linken Fahrzeugseite den geparkten Pkw an der rechten Fahrzeugfront. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Nach dem Zusammenstoß habe sich die Unfallverursacherin mit zügiger Geschwindigkeit in Richtung der Ludwigstraße entfernt. Der Unfallhergang konnte durch eine Zeugin beobachtet werden.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Unfalls, und die Unfallverursacherin selbst, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell